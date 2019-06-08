Минэкологии отреагировало на аварию на ТЭС в Днепре

Приднепровская ТЭС, на которой 5 августа произошла авария, уже дважды в 2019 году не допускала Государственную экологическую инспекцию в Днепропетровской области для проверки соблюдения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

В связи с этим 16 июня и 22 июля были составлены акты о недопуске и вызваны представители полиции. В связи с инцидентом 5 августа Государственной экологической инспекцией в Днепропетровской области предоставлено срочное предписание руководству станции о предоставлении информации по факту аварийных ситуаций.

Кроме этого, предоставлено предписание относительно срочного принятия мер по недопущению нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе недопущения превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ухудшения качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошла авария на ТЭС. На Приднепровской ТЭС из-за повреждения трубы произошел выброс дымовых газов и пара, в результате небо затянуло черным дымом.

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Источник: korrespondent.net