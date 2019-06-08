В США отреагировали на гибель морпехов на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что крайне разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных. Об этом он написал в микроблоге Twitter.
"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.
В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".
Напомним, сегодня на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.
Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.
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Источник: korrespondent.net
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