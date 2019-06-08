На Одесщине два человека погибли при взрыве гранаты в больнице – СМИ

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области произошел взрыв гранаты. Погибли два человека, сообщает Думская со ссылкой на региональное управление Нацполиции во вторник, 6 августа.
Трагедия произошла буквально час-два назад в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека – мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина, – говорится в сообщении.
Отмечается, что гранат было две. Вторая – РГД-5 – не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.
Причины случившегося выясняются.
Накануне сообщалось, что под Житомиром мужчине оторвало руку взрывом запала к гранате. Во время обыска на месте инцидента полиция нашла взрывчатку и электродетонаторы.
А в селе Большая Новоселка Донецкой области местный житель погиб в результате взрыва снаряда. Мужчина нашел боеприпас на берегу реки и попытался разобрать.
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Источник: korrespondent.net
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