Лента RSS
Подписаться на ленту
06 августа 2019, вторник, 22:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
06. 08. 2019

На Одесщине два человека погибли при взрыве гранаты в больнице – СМИ

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области произошел взрыв гранаты. Погибли два человека, сообщает Думская со ссылкой на региональное управление Нацполиции во вторник, 6 августа.

Трагедия произошла буквально час-два назад в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека – мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гранат было две. Вторая – РГД-5 – не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

Причины случившегося выясняются.

Накануне сообщалось, что под Житомиром мужчине оторвало руку взрывом запала к гранате. Во время обыска на месте инцидента полиция нашла взрывчатку и электродетонаторы.

А в селе Большая Новоселка Донецкой области местный житель погиб в результате взрыва снаряда. Мужчина нашел боеприпас на берегу реки и попытался разобрать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.