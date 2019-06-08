В Нижнесилезском воеводстве Польши столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек, сообщает RMF24 во вторник, 6 августа.

Авария произошла возле города Олава. Предварительно известно, что оба автобуса ехали друг за другом и в какой-то момент один из них врезался в заднюю часть другого. При этом дорога была мокрой после дождя.

Большинство пассажиров после ДТП покинули автобусы собственными силами. Преимущественно люди получили поверхностные травмы. В тяжелом состоянии находится водитель одного из автобусов, который застрял в кабине. Его доставали спасатели.

Пострадавших госпитализировали в больницы городов Олава, Бжег, Ополе и Стшелин.

Cмотрите фотогалерею: В Польше при столкновении автобусов пострадали 27 человек

Ранее во вторник стало известно, что в Индии автобус со школьниками упал в ущелье. По предварительным данным семь человек погибли.

А в Гонконге в результате столкновения двух двухэтажных автобусов пострадали 77 человек. ДТП произошло на выезде из тоннеля Тай Лам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net