У Кашмира забрали независимость. Это грозит войной

Правительство Индии решило отменить автономию штата Джамму и Кашмир, из-за которого между Индией и Пакистаном - ядерными державами - произошло две войны и один серьезный конфликт.

Лишение региона независимости приведет к эскалации напряжения и росту сепаратизма, говорят эксперты. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Три войны за Кашмир

В конституции Индии за Джамму и Кашмиром закреплена особая автономия. В этом штате все законы, принятые центральным правительством, кроме тех, который касаются сфер обороны и внешней политики, должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю.

5 августа верхняя палата парламента Индии одобрила предложенный правительством законопроект об отмене особого статуса штата. В том, что парламент полностью одобрит закон, сомнений нет, поскольку у правящей партии есть конституционное большинство.

Он аннулирует статью, гарантирующие широкую автономию этому региону. Власти также предложили разделить штат на две союзные территории. Одна из них - Джамму и Кашмир - сохраняет законодательное собрание, вторая - историческая область Ладакх - остается без собственных законодателей.

Союзная территория имеет меньше прав, чем штат. Фактически это означает ликвидацию штата: на территории для ее жителей не действуют никакие особые привилегии, которые раньше были у кашмирцев в регионе.

Правительство утверждает, что дискриминация по отношению к некашмирцам препятствует экономическому развитию региона и решению кашмирского вопроса. В обосновании также говорится, что кашмираская конституция частично основана на законах колониальной Индии и ущемляет права женщин.

Кроме того, власти Индии говорят, что возвращение всех оккупированных Пакистаном территорий, станет их следующим шагом.

EPA

Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

И ядерное оружие. Пять сил Пакистана против Индии

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства - Индию и Пакистан - статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах.

За Кашмир уже было три войны. После первой войны 1947-1949 годов 60 процентов Кашмира перешли под контроль Индии, остальные - под власть Пакистана.

Вторая индо-пакистанская война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части Кашмира. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году произошла, новая война, в которой Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В результате сегодня экономика региона неустойчива, как и политическая ситуация в нем. В Кашмире высокая безработица. Ежегодно в регионе погибают сотни мирных жителей.

В феврале этого года между Индией и Пакистаном произошел новый вооруженный конфликт. Мир пристально следил за развитием событий, поскольку военные доктрины обеих стран предполагают ядерный удар, в случае масштабного наступления противника.

Сейчас эксперты говорят, что однозначно стоит ожидать новые беспорядки и, возможно, теракты. Пакистан считает штат своей территорией, оккупированной Индией, и поддерживает сепаратистские группировки.

Пакистанский МИД выпустил заявление, в котором говорится, что "оккупируемый Индией Джамму и Кашмир остается спорной территорией, что признается международным сообществом".

"Как одна из сторон этого спора Пакистан использует все средства для того, чтобы противостоять этим незаконным шагам", - заявили в Исламабаде.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, заявил, что "Индия играет в опасную игру, которая будет иметь серьезные последствия для регионального мира и стабильности".

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, в свою очередь, призвал президента США Дональда Трампа реализовать свое обещание выступить посредником между сторонами конфликта. Стоит отметить, что Индия отвергает возможность участия третьей стороны в решении вопроса.

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Источник: korrespondent.net