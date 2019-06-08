В Ливии с дронов уничтожили украинский самолет

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора компании Елену Малахову.

Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

Примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников. Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем. Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

BREAKING – The LNA says it has carried out five airstrikes against Misrata’s air college and destroyed one Ilyushin Il-76 cargo plane and ammunition depots. #Libya pic.twitter.com/8Q5tWU8PSZ — The Libya Times (@thelibyatimes) 6 августа 2019 г.

Информацию о нападении на самолет ИЛ-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину. Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД. "В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах. По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен. Компания ведет подсчет своих убытков. Оценочная стоимость уничтоженного ИЛ-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.

Ранее сообщалось, что в Ливии уничтожены два украинских самолета. По данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два транспортных самолета Ил-76, и оба принадлежат Украине.

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Источник: korrespondent.net