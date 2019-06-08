Новый посол Эстонии начал работу в Украине

В Украину прибыл новоназначенный посол Эстонии Каимо Кууск. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Новый посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины елены Зеркаль.
"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - подчеркнул он.
В ходе рабочей встречи дипломаты высоко оценили динамику украинско-эстонского диалога и подтвердили общую настроенность на дальнейший обмен опытом с целью реализации Украиной важных реформ, в частности в областях образования и здравоохранения.
В свою очередь, Зеркаль поблагодарила посла за твердую поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.
Накануне в Эстонии заявили, что не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР" после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.
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Источник: korrespondent.net
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