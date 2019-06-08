Лента RSS
Подписаться на ленту
06 августа 2019, вторник, 22:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
06. 08. 2019

Новый посол Эстонии начал работу в Украине

В Украину прибыл новоназначенный посол Эстонии Каимо Кууск. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Новый посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины елены Зеркаль.

"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - подчеркнул он.

В ходе рабочей встречи дипломаты высоко оценили динамику украинско-эстонского диалога и подтвердили общую настроенность на дальнейший обмен опытом с целью реализации Украиной важных реформ, в частности в областях образования и здравоохранения.

В свою очередь, Зеркаль поблагодарила посла за твердую поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

Накануне в Эстонии заявили, что не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР" после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.