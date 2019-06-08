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06. 08. 2019

В Слуге народа назвали кандидатов в премьеры

Будущий народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у политсилы есть шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (глава правления НАК Нафтогаз Украины), Юрий Витренко (исполнительный директор Нафтогаза), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)", - отметил Арахамия.

Относительно же того, кто может стать главой новой Верховной Рады, то он назвал "безальтернативным" кандидатом на этот пост главу партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

"Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. В Трускавце (там будущие нардепы от Слуги народа проходили обучение - ред.) у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. То есть это безальтернативный кандидат", - заявил Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит на посту премьер-министра человека без политического прошлого, являющегося профессиональным экономистом.

Зеленский прокомментировал назначение Вакарчука премьером

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Источник: korrespondent.net

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