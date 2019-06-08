В тюрьме погиб наркоторговец, пытавшийся сбежать под видом своей дочери

Бразильский преступник Клаувину да Силва, осужденный за наркоторговлю, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после того, как он попытался сбежать из заключения под видом женщины, передает Медуза со ссылкой на BBC News.

Власти тюрьмы в штате Рио-де-Жанейро заявили, что 42-летний да Силва совершил самоубийство в одиночной камере.

Напомним, Клаувину да Силва пытался сбежать из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. При попытке к бегству его задержали. Клаувину да Силва был осужден на 73 года и 10 месяцев заключения за наркоторговлю.

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Источник: korrespondent.net