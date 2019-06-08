Луценко рассказал о будущей отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная Рада IX созыва. Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Также он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генерального прокурора.

"Я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее", - заявил он.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года.

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Источник: korrespondent.net