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06. 08. 2019

Болтон назвал Китай среди причин выхода США из ДРСМД

 
США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за действий Китая. Об этом во вторник, 6 августа, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
 
"Позвольте мне вернуться на секунду к теме Китая. Думаю, вы имеете в виду прозвучавший накануне от министра обороны Марка Эспера комментарий о том, что мы были бы готовы рассмотреть возможность развертывания ракет средней дальности на Дальнем Востоке. Так это потому, что у Китая имеются уже тысячи таких развернутых ракет! Они (китайцы) не являлись стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому были вольны делать, что захотят. Это одна из причин, по которой президент (США Дональд) Трамп вышел из договора", − указал Болтон.
 
По его словам, при обсуждении возможного размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон лишь пытается обеспечить безопасность своих союзников и своих сил передового развертывания. При этом Китай нарастил вооруженные силы и представляет угрозу, подчеркнул советник Трампа.
 
Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
 
О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.
 
США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.

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Источник: korrespondent.net

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