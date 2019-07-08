Посол США в России уходит в отставку

Посол США в России Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила газета The Hill.

В заявлении дипломата говорится, что он покинет пост посла США 3 октября 2019 года и приложит все усилия "для гладкой передачи полномочий".

Хантсман также призвал Вашингтон учитывать и разногласия, и общие интересы с Россией.

"В дальнейшем мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам. В то время как многое, что нас разделяет, противоречиво, у нас есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать", − подчеркнул посол.

По данным СМИ, Хантсман, который в 2005-2009 годах был губернатором штата Юта, собирается вновь бороться за этот пост.

Пресс-секретарь посольства США подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.

Напомним, Джон Хантсман стал послом США в России в октябре 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net , в мае завершила работу в Украине посол США Мари Йованович.

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Источник: korrespondent.net