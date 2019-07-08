США отправили авианосец в Южно-Китайское море

США направили ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря, чтобы помочь диалогу между странами региона. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило агентство The Associated Press.

Отмечается, что группа прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу. На борту авианосца находились филиппинские военные.

Командующий авианосной группой Карл Томас заявил, что присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе. По его словам, американское военное присутствие помогает в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

"Кредо этого авианосца − мир посредством силы", − отметил он.

Напомним, у Китая и членов АСЕАН − Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама − существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название − Наньша) в Южно-Китайском море.

Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Напомним, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны страны Марк Эспер объявил о планах размещения ракет в странах Азии.

Китай грозит США контрмерами в случае размещение ракет в Азии

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Источник: korrespondent.net