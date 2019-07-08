Ким Чен Ын руководил испытаниями новых ракет − СМИ

КНДР во вторник, 6 августа, произвела запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском − ред.) море", − сообщили в Пхеньяне.

По итогам испытаний, Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски "стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

Ранее комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пекин в ночь на вторник провел испытания двух баллистических ракет малой дальности.

Разведки США и Южной Кореи полагают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны 25 июля.

Подчеркивается, что военные двух стран ведут мониторинг ситуации и сохраняют боеготовность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net