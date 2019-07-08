Украинца Стешенко освободили из крымской колонии

Украинского заключенного Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму и доставили в Харьков. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил постпред президента в АР Крыму Антон Кориневич в Facebook.

Кориневич выразил надежду, что правоохранительные органы АР Крым дадут надлежащую правовую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным властями РФ на территории полуострова.

Напомним, в апреле 2018 года Стешенко был задержан в Крыму. В августе прошлого года Центральный райсуд Симферополя признал его виновным в поджоге дома муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

Ранее в ФСБ заявили, что в январе 2018 года "члены экстремистского сообщества", среди которых был Стешенко, используя бутылки с зажигательной смесью, подожгли дом муфтия Крыма.

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Источник: korrespondent.net