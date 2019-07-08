Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн

Магазин Монетного двора Мексики во вторник, 6 августа, ограбили на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США). Об этом сообщил портал Aristegui Noticias.
Отмечается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико днем. Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.
По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 50 миллионов песо, после чего скрылись на мотоциклах.
Пострадавших в результате нападения нет. Власти страны развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.
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Ранее сообщалось, что в Мексике ограбили грузовик инкассаторов на летном поле аэропорта.
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Источник: korrespondent.net