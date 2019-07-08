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07. 08. 2019

Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн

 
Магазин Монетного двора Мексики во вторник, 6 августа, ограбили на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США). Об этом сообщил портал Aristegui Noticias.
 
Отмечается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико днем. Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.
 
По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 50 миллионов песо, после чего скрылись на мотоциклах.
 
Пострадавших в результате нападения нет. Власти страны развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.
 
В Бразилии из аэропорта украли почти тонну золота
 
Ранее сообщалось, что в Мексике ограбили грузовик инкассаторов на летном поле аэропорта.

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Источник: korrespondent.net

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