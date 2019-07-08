СМИ: Бразилия впервые введет меры против Венесуэлы

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Globo.

Отмечается, что министерство иностранных дел и Минюст Бразилии готовят список должностных лиц Венесуэлы, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Им будет запрещен въезд на территорию латиноамериканского государства.

О принятии соответствующей меры объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле.

Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Источник: korrespondent.net