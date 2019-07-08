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07. 08. 2019

В Microsoft рассказали, как российские хакеры атакуют через принтеры

 
Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров − по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает во вторник, 6 августа, агентство dpa.
 
Обнаруженные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, потому что приборы использовали для работы не измененные стандартные пароли, а на одном не было установлено последнее обновление, предупреждает Microsoft.
 
Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия − Fancy Bear, APT28 и Sofacy).
 
Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.
 
В последний раз Microsoft сообщала об атаках российских хакеров в феврале − тогда их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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