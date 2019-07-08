В СБУ сообщили о вербовке бывшего работника Крымского Титана

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины установили, что в 2018 году спецслужбы РФ завербовали жителя Херсонской области, бывшего работника завода Крымский Титан, во время его поездки в аннексированный Крым. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 6 августа..

По данным СБУ, повышенный интерес у российских спецслужб "вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах".

Отмечается, представители ФСБ остановили мужчину при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска Армянск и "применяя методы психологического и физического давления", требовали, чтобы он признался в связях с СБУ.

Не получив от украинца реальных показаний, представители ФСБ заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

"После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он дал подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки", − указали в ведомстве.

Ведомство в очередной раз посоветовало украинцам избегать поездок в Россию, на неподконтрольные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Ранее в СБУ сообщили о разоблачении бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы.

В СБУ заявили о срыве диверсии на объекте Харьковводоканала

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net