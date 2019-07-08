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07. 08. 2019

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета − Луценко

 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий. Об этом он заявил во вторник, 6 августа, в эфире Радио НВ.
 
"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", − указал генпрокурор.
 
Напомним, 23 июля глава Нацполиции Сергей Князев отчитался президенту Владимиру Зеленскому о расследовании убийства Шеремета.

Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства − книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом. 

После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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Источник: korrespondent.net

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