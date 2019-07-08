У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета − Луценко

Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства − книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом.
После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.
Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
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Источник: korrespondent.net
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