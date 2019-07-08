Лента RSS
Подписаться на ленту
07 августа 2019, среда, 08:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
07. 08. 2019

В Афганистане ликвидировали сотню талибов

Министерство обороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения Талибан. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Анадолу со ссылкой на минобороны.

"В результате операций, проведенных в Афганистане за последние сутки, нейтрализовано 92 и ранено 56 боевиков движения Талибан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, афганские военные действуют при поддержке сил НАТО в сразу в девяти провинциях.

В ходе операций задержаны 10 боевиков, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Накануне сообщалось, что талибы заявили об устранении разногласий с США после нескольких дней переговоров.

Ранее в Афганистане от заложенной талибами у дороги бомбы погибли десятки людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.