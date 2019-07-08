Британия призывает вновь забанить Россию в ПАСЕ

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, сообщает в среду, 7 августа, Голос Америки.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре. На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Напомним, в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с России ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net