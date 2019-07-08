В Москве заявили, что Украина должна СНГ 300 млн рублей

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около 4,6 млн долларов). Об этом в среду, 7 августа, сообщают Известия со ссылкой на МИД России.

Отмечается, что Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

В российском МИД подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления Киева о намерении разорвать отношения. Там также заявили, что никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком СНГ не поступало.

В Москве также отметили, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решение по этому вопросу не принято.

Напомним, 22 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действийе решение СНБО о выходе Украины из СНГ. С тех пор Украина последовательно выходит из различных соглашени СНГ.

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Источник: korrespondent.net