Судью, фигурирующую в уголовном деле, отстранили от должности

Высший совет правосудия отстранил с должности судью Подольского районного суда города Киева Татьяну Войтенко в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ВСП в среду, 7 августа.

"Судья Подольского районного суда города Киева Татьяна Войтенко отстранена от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства", - сказано в сообщении.

Отметим, что по делу о взятке за "нужное" решение Татьяну Войтенко уже отстраняли от должности в мае 2018 года. Спустя месяц совет правосудия продлил свое решение, но до сих пор уголовное дело не продвинулось: оно не было ни закрыто, ни закончилось приговором.

Напомним, что ранее ГПУ вручила подозрение главе Окружного админсуда.

Также сообщалось, что судья и адвокаты создали банду "черных риелторов" в Киеве.

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Источник: korrespondent.net