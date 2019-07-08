Зеленский собрал силовиков на срочное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, проводит совещание с силовиками из-за обстрела, сепаратистов на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных, сообщает УНИАН.

Отмечается, что совещание проходит в Офисе президента Украины.

На встрече кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Также сегодня стали известны имена погибших военных. Их обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ.

"Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. Комбриг рассказал подробности гибели морпехов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net