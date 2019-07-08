Скандал в США: Конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке

Пользователи выложили в сеть фотографии, на которых темнокожий Дональд Нили, 43 года, со связанными за спиной руками идет в окружении двух конных полицейских, которые ведут его на веревке. Об этом сообщает The Guardian в среду, 7 августа.
После разразившегося скандала полиция Галвестона выступила с извинениями и заявила, что эта практика будет прекращена.
"Мы понимаем негативное восприятие этого поступка и считаем, что наиболее целесообразно прекратить использование этой техники", - сказано в заявлении полиции.
Невестка мужчины Кристин была среди тех, кто критиковал действия полиции. Она сказала, что с Нили "обращались как с животным", добавив, что он был бездомным и психически больным, и семья часто изо всех сил пыталась найти его.
"Теперь представьте, что прокручиваете ленту в соцсетях и видите, как любимого человека сопровождают в тюрьму пешком два офицера на лошадях, заковывая руки за спину с прикрепленной веревкой. В 2019 году?" - написала она.
Начальник полиции Галвестона Вернон Хейл подтвердил, что фотографии подлинные.
"Мы немедленно изменим политику, чтобы предотвратить использование этого метода, и рассмотрим все установленные процедуры для поиска более подходящих методов", - сказал начальник полиции.
Ранее СМИ сообщали, что скандал Трампа и посла Британии спровоцировал юный журналист.
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Источник: korrespondent.net
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