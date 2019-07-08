Лента RSS
Подписаться на ленту
07 августа 2019, среда, 12:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
07. 08. 2019

В Копенгагене прогремел мощный взрыв

В столице Дании во вторник вечером прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции. Утром в среду, 7 августа, на место взрыва приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков, сообщает издание DR.

По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.

Бедсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.

Напомним, сегодня утром мощный взрыв также произошел в Кабуле. По меньшей мере 80 человек пострадали.

А накануне в Одесской области два человека погибли при взрыве гранаты в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.