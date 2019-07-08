В Копенгагене прогремел мощный взрыв

В столице Дании во вторник вечером прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции. Утром в среду, 7 августа, на место взрыва приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков, сообщает издание DR.

По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.

Бедсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.

Напомним, сегодня утром мощный взрыв также произошел в Кабуле. По меньшей мере 80 человек пострадали.

А накануне в Одесской области два человека погибли при взрыве гранаты в больнице.

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Источник: korrespondent.net