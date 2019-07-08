Вирус Денге убил 622 человека на Филиппинах: объявлена эпидемия

На Филиппинах объявили национальную эпидемию Денге из-за скачка смертности в следствие болезни. Об этом сообщает CNN в среду, 7 августа.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что с начала года зафиксировано более 146 тысяч случаев, что на 98% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власть долго избегала принятия радикальных решений и даже заявляла, что денге было "локализован".

Эпидемия была объявлена ​​для того, чтобы правительственные учреждения могли лучше определить зоны риска.

"Важно, чтобы в этих районах была объявлена ​​национальная эпидемия, чтобы определить, где требуется реакция, и чтобы дать возможность органам местного самоуправления использовать свой Фонд быстрого реагирования для решения эпидемической ситуации", - заявил министр здравоохранения Франциско Дюк.

Эпидемия объявлена ​​в семи из 17 регионов страны: Калабарзон, Мимаропа, Бикол, Западные Висаи, Восточные Висаи, полуостров Замбоанга и Северный Минданао. В этих регионах проживает более 40 миллионов человек - около 40% населения Филиппин. Денге вызывает гриппоподобные симптомы, включая головные боли, боли в мышцах и суставах, лихорадку и высыпания на теле.

Напомним, что ранее в Африке закрыли границы из-за вспышки вируса Эбола.

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Источник: korrespondent.net