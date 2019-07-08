Украинцев предупредили о забастовке в аэропорту Барселоны

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам заблаговременно 9 августа прибывать в международный аэропорт Барселоны Эль Прат в связи с планируемой забастовкой служб по контролю безопасности аэропорта. Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"Службами по контролю безопасности аэропорта Барселоны Эль Прат объявлено о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019 года, что может привести к задержке рейсов и большим очередям на прохождение контроля по безопасности", - говорится в сообщении.

В этой связи МИД рекомендует гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 августа из аэропорта Эль Прат, заранее прибывать в аэропорт, а также отслеживать информацию и советы осуществляющей перелет авиакомпании, и служб аэропорта.

Напомним, что из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны в воскресенье, 28 июля, отменили 73 авиарейса.

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Источник: korrespondent.net