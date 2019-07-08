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07. 08. 2019

Иностранные инвестиции в госдолг растут - Нацбанк

Доля облигаций внутреннего государственного займа, которой владеют иностранные инвесторы, с начала года выросла в 11 раз. Об этом заявили в Национальном банке Украины, сообщает Громадское в среду, 7 августа.

Если в начале 2019 иностранцы владели 1% всех долговых облигаций Украины, то по состоянию на начало августа доля иностранцев в государственном долга составила 11%.

Именно приток иностранных инвестиций в государственный долг Украины стал одним из фундаментальных факторов укрепления обменного курса гривны в июле.

"В июле курс гривны укреплялся тоже под влиянием рыночных факторов. Предложение валюты было больше спроса прежде всего вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ", - сообщили в пресс-службе НБУ.

На курс гривны также повлияла благоприятная ситуация на внешних рынках и большие объемы денежных переводов в Украину.

"Национальный банк пользовался случаем и в условиях укрепления курса пополнял международные резервы. По данным НБУ, с начала года чистая покупка валюты составляет 2,7 млрд долларов и непосредственно в июле около 1,3 млрд долларов. Однако он делал это таким образом, чтобы не исказить спрос на валюту на рынке, не вызвать дефицит валюты на рынке и не спровоцировать в результате изменения тренда по укреплению девальвации", - добавили в Нацбанке.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что резервы Украины выросли до 21,8 миллиардов долларов.

Нацбанк также удвоил скупку валюты на межбанке.

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Источник: korrespondent.net

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