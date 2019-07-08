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07. 08. 2019

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела вблизи Павлополя.

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, сегодня утром Зеленский собрал силовиков на срочное совещание в связи с убийством четырех военных на Донбассе.

Также глава государства позвонил российскому президенту Владимиру Путину.

Напомним, 6 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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