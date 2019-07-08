Во Львовской области обокрали прокурора - СМИ

В городе Червоноград Львовской области неизвестные обокрали квартиру прокурора. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

Квартиру, которую прокурор местной прокуратуры снимает, обокрали в его отсутствие. Из квартиры забрали ноутбук, мобильный телефон и банковские карточки.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "кража".

Ранее в Черкассах неизвестные обокрали автомобиль одного из судей.

Также сообщалось, что неизвестные проникли в квартиру прокурора в Ивано-Франковске, когда никого не было дома и вынесли деньги и драгоценности.

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Источник: korrespondent.net