В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте крупной партии оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

Так, правоохранители задержали трех военнослужащих и их сообщника вблизи Северодонецка во время попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти три тысячи патронов. За это арсенал злоумышленники планировать "выручить" 50 тысяч гривен.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали два факта реализации дельцами двух гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Проводятся следственные действия для установления источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов

Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

Также сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.

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Источник: korrespondent.net