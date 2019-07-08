Взрыв в Кабуле: число погибших и пострадавших выросло до 118 человек

Не менее 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля в стлице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Tolo news со ссылкой на данные правоохранительных органов в среду, 7 августа.

Взрыв произошел в утренний час-пик вблизи управления полиции одного из районов Кабула. Взрывное устройство находилось внутри автомобиля.

Взрыв повредил несколько жилых домов, расположенных неподалеку. По данным медиков среди пострадавших есть женщины и дети.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших в результате взрыва в Кабуле. Ответственность за этот теракт взяло на себя движение "Талибан".

Накануне Минобороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения "Талибан".

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Источник: korrespondent.net