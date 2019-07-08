Мужчина украл коробку пожертвований онкобольной девочке

Мужчина украл коробку для пожертвований, которая стояла на прилавке магазина в Кривом роге. Об этом сообщает портал Первый городской в среду, 7 августа.

Коробка стояла в мясном магазине в 4-ом квартале города. Мужчина про подошел и, когда продавец отвернулась, положил коробку к себе в пакет.

Вырученные средства должны были пойти на лечение Киры Короид, которая больна острым лимфобластным лейкозом.

Напомним, что ранее в Кривом Роге пациент психбольницы забросал камнями синагогу.

Также сообщалось, что житель Кривого Рога получил срок за надругательство над флагом Украины.

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Источник: korrespondent.net