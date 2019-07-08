Слугу народа в Раде разобьют на 15 групп

Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде будет разделена на 15 групп для координации работы крупнейшей фракции. Об этом в среду, 7 августа, сообщила руководитель пресс-центра политсилы Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Таким образом она пояснила, зачем главе будущей фракции 15 заместителей.

"Мы формируем группы во фракции, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию. А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)", - разъяснила Кравчук.

По ее словам, каждая группа будет иметь своего координатора, который будет заместителем председателя фракции.

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - рассказала она.

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Ранее сообщалось, что некоторые "слуги" в Трускавце вместо обучения ходили на SPA.

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Источник: korrespondent.net