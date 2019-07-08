В России заявили о "частном детективе", расследовавшем катастрофу MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш провел расследование по факту крушения авиалайнера Boeing 777, который разбился в июле 2014 года на Донбассе, и готов обнародовать его результаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого сыщика в среду, 7 августа.

Йозеф Реш заявляет, что вел расследование по частному заказу. При этом имени заказчика он не называет. Он якобы пытался передать собранные материалы Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ.

"Я сейчас еще раз напишу в ССГ, вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию. Я не могу заставить никого из ССГ или откуда бы то ни было принять эти доказательства… Но можно предположить, что я тогда (если ССГ не примет доказательства) также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать… Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать", – сказал Реш.

Говоря о конкретных лицах, ответственных за катастрофу, Реш отметил, что "при обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами".

Также расследователь утверждает, что в его распоряжении оказались данные с американских спутников.

"Фотографии со спутников есть в наличии, которых якобы больше нет у США… Они также будут обнародованы", – сказал Реш, добавив, что спутниковые снимки, "конечно, играют роль" в расследовании.

Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net