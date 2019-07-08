В Узбекистане водителей дорогих авто обязали возить гостей фестиваля

Власти узбекского Самарканда обязали владельцев дорогих автомобилей бесплатно возить гостей местного музыкального фестиваля. Об этом сообщает Радио Озодлик.

С 23 по 30 августа в городе запланировано проведение международного фестиваля мелодий востока "Шарк тароналари". В нем должны принять участие представители 78 стран.

Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать генеральный директор ЮНЕСКО. Согласно сообщениям жителей города, региональные власти обязали владельцев дорогих автомобилей обслуживать гостей фестиваля.

Представитель администрации Самаркандской области заявил, что бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей - "это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев", а бесплатную работу жители города исполняют "по зову сердца".

Один из чиновников городской автоинспекции заявил, что государство имеет право пользоваться автомобилями граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Однако на вопрос, является ли такой ситуацией фестиваль, чиновник не ответил и бросил трубку.

Ранее президент Узбекистана раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес и дал им "от трех до шести месяцев" времени для похудения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net