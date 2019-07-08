В Крыму продали дачу Брежнева

На юге аннексированного Крыма в Нижней Ореанде продана бывшая госдача №1 советских времен. Об этом сказала так называемый министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает Интерфакс в среду, 7 августа.

Утверждается, что недвижимость была продана за 1,2 млрд российских рублей (около 18,4 млн долларов – ред.).

Анюхина рассказала, что объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании она не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи – 1 млрд рублей – уже учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

При президенте Украины Леониде Кучме госдача была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом Глициния.

Весной 2014 года Глицинию "национализировали" согласно "постановлению госсовета" Крыма.

Ранее в июле стало известно, что Нафтогаз Украины подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму. Потери активов на полуострове оцениваются в 5,2 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net