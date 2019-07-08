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07. 08. 2019

В Офисе президента назвали число сотрудников

По состоянию на 30 июля в Офисе президента Украины работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис президента Украины назначено 142 работника", - говорится в ответе на запрос.

Ранее сообщалось, что Зеленский реорганизовал Администрацию президента, а сотрудников планирует увольнять.

Также Зеленский сообщил, что Администрация президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут художественный музей.

Зеленский назначил руководство Офиса Президента

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Источник: korrespondent.net

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