Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил утвердить Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы и персональный состав Комиссии.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить прилагаемые: Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы", - говорится в документе.

Согласно обнародованным на сайте президента положениям, в составе Комиссии из числа ее членов образуются рабочие группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развитию законодательства об организации судебной власти и осуществлению правосудия, развития уголовного права, реформированию уголовной юстиции, развитию юридического образования и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сопредседателями Комиссии Президент назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Руслана Рябошапку и, по согласию, профессора кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаила Буроменского.

Рабочую группу по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию должен возглавить заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета Киево-Могилянская академия Анатолий Заяц.

Также Президент утвердил состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

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Источник: korrespondent.net