Дочь Бекирова - Зеленскому: Спасите моего отца!

Элеонора Бекирова, дочь Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированном Крыму, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросила его помощи тяжелобольному отцу. Об этом она написала на своей странице в Facebookв среду, 7 августа.

Если завтра подконтрольный РФ суд решит отправить Бекирова в колонию в Красноперекопске, то политзаключенный начнет голодовку, которая сильно навредит его стремительно ухудшающемуся здоровью.

"Уважаемый Президент Владимир Зеленский! Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца, я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и в конечном счете освобождения", - написала Элеонора Бекирова.

Она напомнила, что ее отец невиновен и "это знают те, кто его арестовал и держит в заключении".

"В 2014 году именно он стоял под прицелом российских автоматов на границе Крыма, он встречал первых спасшихся с полуострова украинских военнослужащих и потом пять лет делал для освобождения Крыма все, что мог. Он патриот - таким он был в 2014 году, когда крымчане остались один на один с армией оккупантов, и таким является до сих пор", - добавила дочь политзаключенного.

По словам Бекировой, если Зеленский считает, что о патриотах можно забыть и они больше не нужны Украине, то может не обращать внимания на ее обращение.

"Если же судьба человека, который оставался со своим народом и своей страной все эти тяжелые годы что-то для Вас значит, я требую спасти его", - написала Элеонора Бекирова.

Элеонора подчеркнула, что отец еще жив только благодаря помощи таких же, как он несправедливо заключенных крымских татар. Если завтра "суд" аннексированного Крыма решит перевести в другую колонию, то он начнет голодовку и откажется принимать любые лекарства.

"Он обещал это, а я знаю своего отца - он всегда выполняет свои обещания. Он боец, и он будет держаться, если будет знать, что его страна, за которую он в 2014 году готов был отдать жизнь, борется за него. Я требую от Вас сделать это. Для моего отца, для меня и его родных, для всех, кому он был близок это не вопрос политики и дипломатических договоренностей - это вопрос жизни и смерти любимого человека. Спасите моего отца, выполните свой долг", - добавила дочь тяжелобольного политзаключенного.

Напомним, что ранее перевести Бекирова из тюрьмы в больницу Россию обязал ЕСПЧ. Также сообщалось, что тяжело больной Бекиров не получает медикаментов в СИЗО Симферополя.

В аннексированном Крыму Бекирова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Его задержали в декабре 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию полуострова.

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Источник: korrespondent.net