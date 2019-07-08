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07. 08. 2019

Обострение на Донбассе: Зеленский позвонил Макрону

Президент Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе. Об этом сообщает Офис главы государства в среду, 7 августа.

"Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - говорится в сообщении.

Макрон добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В ходе телефонного разговора Владимир Зеленский проинформировал французского коллегу, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. 

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. 

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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