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07. 08. 2019

В Харьковской области грузовик переехал велосипедиста

В Харьковской области пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Происшествие произошло в Первомайском районе области 6 августа, около 17:00, на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград.

Автомобиль Renault Premium со специализированным полуприцепом под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны Первомайского в сторону пгт Краснопавловка.

В районе села Беляевка грузовик совершил наезд 69-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде в попутном направлении по левой полосе движения, он пытался повернуть направо.

В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель грузовика находился за рулем в трезвом состоянии. Предварительно, велосипедист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Черкасской области поезд Ивано-Франковск – Бердянск насмерть сбил юного велосипедиста. Мальчик переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Также сообщалось, что в Киеве велосипедист протаранил головой авто.

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Источник: korrespondent.net

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