Мощный взрыв в Кабуле: число пострадавших растет

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка, в результате взрыва погибли 14 человек и 145 получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Заместитель министра внутренних дел Хоша Садат сообщил, что четверо из погибших были полицейскими, а остальные - гражданскими, среди раненых - 92 гражданских.

Министерство здравоохранения сообщило, что среди пострадавших были женщины и дети.

#UPDATE At least 14 people were killed and 145 wounded in a massive Taliban bomb blast in Kabul Wednesday as fresh violence gripped the Afghan capital even as insurgents appear to be closing in on a peace deal with the US. https://t.co/ADiQYvt87n #Kabulexplosion pic.twitter.com/bHIMO4uZVp — AFP news agency (@AFP) 7 августа 2019 г.

Взрыв произошел на западе Кабула в утренний час пик. Террорист на автомобиле со взрывчаткой подъехал к контрольно-пропускному пункту у полицейского участка и взорвал бомбу, когда его остановили.

На фото с места инцидента видны значительные повреждения фасадов нескольких зданий и уничтоженные на территории транспортные средства.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших в результате взрыва в Кабуле. Ответственность за этот теракт взяло на себя движение "Талибан".

Взрыв в Кабуле: число погибших и пострадавших выросло до 118 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net