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07. 08. 2019

Израиль решил присоединиться к охране Персидского залива

Израиль присоединится к инициированной властями США международной коалиции для обеспечения безопасности торгового судоходства в Персидском заливе. Об этом сказал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на заседании профильного парламентского комитета, сообщает Israel National News в среду, 7 августа.

"Глава МИД Исраэль Кац заявил на комитете, что Израиль принимает участие в коалиции, под эгидой США, для безопасности в Персидском заливе", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что уже дал поручение МИД сотрудничать со всеми соответсвующими сторонами для интеграции страны в коалицию, в которой Израиль явно заинтересован в рамках стратегии по ограничению экспансии Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

Накануне стало известно, что Великобритания объявила о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции.

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Источник: korrespondent.net

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