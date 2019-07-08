В Одесской области мужчина бросил тещу брата в колодец

В Одесской области задержан злоумышленник по подозрению в убийстве родственницы, которую он из-за бытовой ссоры бросил в колодец, передает местная полиция.

Установлено, что 39-летний житель поссорился с тещей своего брата якобы во время совместного застолья. "Злоумышленник надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но помочь теще не смог из-за чрезмерного опьянения", - сообщили в главке.

Указанный колодец находится на территории жилого домовладения. О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей. Прибывшие на место ЧП правоохранители, вытащили из колодца 53-летнюю женщину, которая была уже мертва. Согласно заключению судмедэксперта, причина смерти – утопление.

Подозреваемого полицейские разыскали и задержали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Его действия квалифицировали по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в Одесской области из-за падения в колодец погиб 4-летний мальчик. Трагедия произошла в селе Богдановка.

А в Днепре собака спасателей нашла пропавшую пенсионерку, которая два дня просидела в колодце.

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Источник: korrespondent.net