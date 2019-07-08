В США звуки мотоцикла приняли за стрельбу: началась массовая паника

Массовая паника произошла на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Люди приняли звуки выхлопной трубы мотоцикла за стрельбу и начали убегать. Об этом сообщает CNNв среду, 7 августа.

Инцидент произошел около 10 вечера 6 августа. После массовой паники полиция быстро подтвердила, что на улице нет стрелка, а замешательство было спровоцировано звуком выхлопной трубы мотоцикла.

Видео с убегающими людьми в сеть выложили очевидцы. В то же время в полиции сообщили о множестве взволнованных звонков людей, которые якобы слышали выстрелы.

Во время массовой паники несколько человек получили травмы - ушибы и растяжения, но ничего угрожающего жизни.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy — The Daniels Group (@DanielsGrp) 7 августа 2019 г.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net