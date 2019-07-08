Лента RSS
Подписаться на ленту
07 августа 2019, среда, 18:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
07. 08. 2019

В немецком порту изъяли 1,5 тонны кокаина

Около 1,5 тонны кокаина изъято в порту Гамбурга. Как сообщило 7 августа таможенное управление, оценочная стоимость наркотиков на черном рынке - 350 миллионов евро.

Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из Бразилии. Согласно сопровождающим документам, внутри был груз сигарет. В действительности там находилось 64 сумки, по которым был расфасован кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене.

Это уже второй заметный удар по контрабандистам за последнее время. 2 августа гамбургские таможенники сообщили об обнаружении 4,5 тонны кокаина. Груз направлялся также в Антверпен. Это была крупнейшая партия кокаина из тех, что когда-либо были изъяты немецкими пограничниками.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина.

Также в США изъяли 13 тонн кокаина в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Эти наркотики оценили в 350 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.