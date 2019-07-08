Доступные лекарства: Первая партия препаратов от рака прибыла в Украину

Первые лекарства для онкобольных, закупленные на бюджетные деньги через международную организацию Crown Agents, уже прибыли в Украину и вскоре будут распределены по регионам. Об этом соссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает Интерфакс в среду, 7 августа.

Уже поставлены такие препараты, как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон поставлен почти в полном объеме, что позволяет покрыть практически всю заявленную потребность.

В ближайшее время в Украину также прибудут еще семь наименований препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все они соответствуют международным стандартам качества.

Напомним, что ранее в Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.

Также сообщалось, что в Украину поставят 500 тысяч доз вакцин против гриппа.

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Источник: korrespondent.net